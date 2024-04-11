«لوفتهانزا» الألمانية تقرر تمديد إلغاء رحلات الطيران إلى طهران لدواع أمنية

أعلنت شركة الطيران الألمانية الحكومية «لوفتهانزا»، أنَّ الشركة قررت بقاء أطقم الشركة ليلاً في العاصمة الإيرانية طهران، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وتابع النبأ عاجل، نقلاً عن الشركة الألمانية «لوفتهانزا»، أنَّ تمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من المدينة الألمانية «فرانكفورت» إلى «طهران» لدواع أمنية سيستمر حتى 13 أبريل.