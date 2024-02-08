«القاهرة الإخبارية»: الإضرابات تلغي أكثر من 1000 رحلة من طيران لوفتهانزا

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في برلين، إن ارتفاع الأسعار والتضخم في ألمانيا يرجع إلى موجة الإضرابات في ألمانيا في كل القطاعات العمالية منذ عدة أسابيع، وأيضا الإضرابات في مطار ميونيخ الدولي وهامبورج ودوسيلدورف، إذ دخلوا في إضراب لمدة 27 ساعة منذ أمس، وانتهى في الساعة السابعة من صباح اليوم.

إضراب موظفي شركات لوفتهانزا

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، ببرنامج جولة المراسلين، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن طلبات الموظفين تتمثل في أن تزيد مرتبات موظفي شركات لوفتهانزا في هذه المطارات، بنسبة 12.5%، بحد أدنى 500 يورو شهريا زائدة عن المرتب، وأن يكون هناك لمرة واحدة 3000 يورو بدل تضخم لهؤلاء الموظفين.

وأضاف: «نحن نتحدث تقريبا عن 7000 موظف في هذه الشركات، ونتيجة هذه الإضرابات جرى إلغاء منذ أمس وحتى السابعة من صباح اليوم، أكثر من 1000 رحلة، والتي تمثل نحو 90% من رحلات طيران لوفتهانزا الألمانية».

نقابات العمال في ألمانيا

وأشار إلى أن لوفتهانزا أعلنت صباح اليوم، وأخبرت اتحادات نقابات العمال، بأنها توافق أن تزيد المرتب بنسبة 13% وأن تعطي 3000 يورو لكل موظف، ولكن لمدة ثلاث سنوات فقط، مشيرًا إلى أن نقابة العمال رفضت هذا القرار، مضيفًا أنه سيكون هناك جولة أخرى من المفاوضات بين لوفتهانزا يوم الاثنين المقبل، لإيجاد حل.