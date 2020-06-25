المفوضية الأوروبية تقر خطة ألمانية لمساعدة شركة لوفتهانزا للطيران

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم، على خطط ألمانية للمساهمة بمبلغ 6 مليارات يورو "6.7 مليار دولار أمريكي" لإعادة رسملة شركة دويتشه لوفتهانزا "إيه جي" الشركة الأم لمجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران.

وقالت المفوضية في بيان صحفي إن إعادة الرسملة هي جزء من حزمة دعم أكبر تشمل ضمانا حكوميا لقرض بثلاثة مليارات يورو "3.3 مليار دولار أمريكي" تعتزم الحكومة الألمانية منحه للشركة.

وأوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لسياسة المنافسة مارجريت فيستاجير، أن هذه المساعدة الكبيرة ستساعد لوفتهانزا على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي أضرت قطاع الطيران بشكل خاص.