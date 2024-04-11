بـ40 جنيها شهريا.. الفئات المستفيدة من نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز للمنازل

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة طارق الملا، مبادرتها الخاصة بتقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إذ يتمّ في الوقت الحالي تقسيط مبلغ التعاقد على 7 سنوات.

وتسري مبادرة تقسيط المبالغ الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تسري في المناطق الجديدة التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها لأول مرة، والتي يتم العمل فيها بنظام المشاريع، حسب بيان أصدرته وزارة البترول.

تقسيط تكاليف توصيل الغاز على 7 سنوات

ويتمّ تقسيط تكاليف التوصيل على 7 سنوات بدلًا من 6 سنوات في السابق، دون مقدم ودون فوائد بواقع 40 جنيهًا شهريًا، للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، وتعمل بنظام المشروع.

من الذي يسري عليهم نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي؟

كما يسري نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي على الوحدات التي تكون ضمن مشروع كامل أو منطقة يتم توصيل الغاز لها لأول مرة، وليس وحدة سكنية واحدة في منطقة تم توصيل الغاز لها من قبل.