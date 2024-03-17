«مودرن جاس»: توصيل الغاز لـ45 قرية ضمن «حياة كريمة»

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة الحديثة للغاز الطبيعي لعرض نتائج أعمال عام 2023 بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

واستعرض المهندس محمد قنديل رئيس الشركة المؤشرات الرئيسية لنتائج الأعمال، موضحا أن الشركة تخدم 1.6 مليون عميل من خلال 31 مكتبا لخدمة العملاء على مستوى 9 محافظات تعمل بها الشركة.

وأكد «قنديل» حرص الشـركة على تفعيـل قاعـدة السلامة مما أدى إلـى انخفـاض الإصابات داخـل مواقـع العمـل بالشـركة بنسـبة 85% عـن العـام الماضي، مشيرا إلى أن الشركة حققت 23.6 مليون ساعة بدون إصابات لتنفيذ 1442 كيلومتر شبكات غاز بأقطار مختلفة خلال عام.

المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية

ولفت إلى أن الشركة تساهم في تنفيذ المشروعات القومية مثل العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة والإسماعيلية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة بقنا وسوهاج كذلك المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات قنا وسوهاج والشرقية، وجرى تدفيع الغاز الطبيعي لـ45 قرية ليصبح إجمالي ما تم تدفيعه منذ بدء المبادرة 97 قرية، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة، حيث تم توصيل جميع المخابز الكائنة بمناطق عمل الشركة بعدد 872 مخبزا وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي CNG حيث تم تدفيع الغاز لعدد 87 محطة بمختلف مناطق عمل الشركة.

التعاقد على 22 بروتوكول ومنطقة جديدة

وأضاف أنه خلال عام 2023 استكملت الشركة أعمال التعاقدات مع أجهزة المدن المختلفة حيث تم التعاقد على 22 بروتوكول ومنطقة جديدة بمحافظات القاهرة، سوهاج، الشرقية، العلمين، الإسماعيلية، بورسعيد وقنا بقيمة تخطت 1.44 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة حققت طفرة كبيرة في الإيرادات بالرغم من التحديات الاقتصادية حيث بلغت الإيرادات 2,6 مليار جنيه.