حدث آخر 10 سنوات.. معدلات غير مسبوقة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

قدمت القيادة السياسية دعما ومتابعة مستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف المصاريف عن المواطنين، وهو ما جاء من خلال اتجاه وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للعديد من القرى بدلا من أنابيب البوتاجاز خلال ال10 سنوات الماضية.

توصيل الغاز الطبيعي لـ62 مليون مواطن

ووفق وزارة البترول فقد تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي أكثر من 9 ملايين وحدة سكنية بما يمثل حوالى 60% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والتي بلغت أكثر من 15 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 62 مليون مواطن .

وتقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسعة سنوات الماضية حوالى 143 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.

تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 1.2 مليون وحدة سنوياً، وهو ما جاء من خلال إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقسط شهري 30 جنيه على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد .

وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز فقد تم تركيب حوالي 1.8 مليون عداد مسبق الدفع.

جدير بالذكر أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 409 مناطق جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الخمسة أعوام الماضية كمعدل غير مسبوق .