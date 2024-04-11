الحرب على غزة في العيد.. طائرات إسرائيل تكثف غاراتها بمخيم النصيرات

تستمر الحرب على غزة في ثاني أيام عيد الفطر، والذي يوافق الـ188 من العدوان الإسرائيلي، إذ كثفت طائرات الاحتلال الحربية، منذ فجر اليوم الخميس، غاراتها الجوية على مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، واصابة آخرين بجروح مختلفة، ودمار واسع في الممتلكات، وفقا لما جاي بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الحرب على غزة في العيد

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد مواطنين، خلال الحرب على غزة في العيد، وذلك في قصف زوارق الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مضيفة المصادر ذاتها، بارتقاء 5 شهداء، وعدد من الجرحى، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية ومدرسة شمال مخيم النصيرات.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أنَّ طائرات الاحتلال شنت أحزمة نارية متتالية شمال المخيم، واستهدفت مسجدي ذو النورين ومعاذ بن جبل، كما توغلت دبابات الاحتلال شمال مخيم النصيرات من جهة شارع صلاح الدين، والمغراقة، وسط إطلاق نار من قبل الطيران المروحي، وتدمير عدد كبير من الأبراج السكنية في مدنية الزهراء.

شهداء الحرب على غزة في العيد

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي في ظل استمرار الحرب على غزة في العيد، إلى 33.482 شهيدا، و76049 مصابا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي مدينة رفح الفلسطينية، استشهد 8 مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر الخميس، في قصف الاحتلال شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، فيما أكدت مصادر طبية، استشهاد خمسة مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين في محيط المقبرة الشرقية شرق رفح، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وأضافت المصادر ذاتها، أنَّ 3 شهداء ارتقوا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».