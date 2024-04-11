جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عشرات البُنى التحتية وسط غزة

أعلن جيش الاحتلال أنَّ طائراته الحربية شنت غارات على العشرات من البُنى التحتية وسط قطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة في نقلها لبيانات جيش الاحتلال، أنَّ قوات سلاح البحرية التابعة له شنت هجمات على المنطقة الساحلية وسط قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنَّ العملية العسكرية وسط قطاع غزة تتم بتوجيه استخباراتي دقيق، وأنَّ سلاح الجو أغار على أهداف وسط قطاع غزة

كما أكد أنَّ الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة.