ضبط 6 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة في القاهرة

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة النزهة بالقاهرة، خلال تفقد الحالة الأمنية، من تحرير مقاول من قبضة عصابة خطف.

ووفقًا للبيان وزارة الداخلية، فقد سمعت القوة الأمنية صوت استغاثة من داخل سيارة ميكروباص، وعند استيقافها تبين أن هناك عصابة مكونة من 6 أشخاص، من بينهم مالك وقائد السيارة، قد خطفوا صاحب مكتب مقاولات من دائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على (3 قداحات على هيئة مسدسات - وجهاز لاسلكي - وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمين، وانتحلوا صفة رجال شرطة، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح الناري المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه، واقتياده داخل السيارة المشار إليها.

وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالي (مليون جنيه) إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه، وجرى ضبطهما.

وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظرا لعلمه بطبيعة عمل المجني عليه في مجال المقاولات، فاختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.