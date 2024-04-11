عقوبة تعريض المسن للمخاطر.. تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

حذر مشروع قانون المسنين الجديد والذي تمّ الموافقة عليه نهائيًا من مجلس النواب، وينتظر بدء تطبيقه، من التلاعب في حقوق كبار السن أو تعريضهم للخطر بسبب افتقاد الرعاية الطبية والتأهيلية أو الغذائية أو الاتجار بهم في أعمال غير قانونية، ومنهم بينها استغلاله في أعمال التسول، ويعاقب مرتكب هذه الجرائم بعقوبة لا تقل عن 6 أشهر حبس، وغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة تزوير بطاقة المسن في قانون المسنين الجديد

وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.

عقوبة استغلال المسن وتجاهل رعايته

كما يعاقب الشخص المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكذلك السجن لكل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.

عقوبة إنشاء مؤسسات للرعاية بدون ترخيص

ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.