«التضامن»: الانتهاء من النسخة الأولى من استراتيجية «رعاية وحماية كبار السن»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من النسخة الأولى من استراتيجية «رعاية وحماية كبار السن في مصر»، موضحة في تقريرها الأسبوعي، أنها تستعد لمراجعتها مع اللجنة العليا لكبار السن ومع جميع الأطراف المعنية مع بداية مايو 2024.

جهود الدولة المصرية لرعاية كبار السن

حدد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، جهود الدولة المصرية لرعاية كبار السن، وجهود وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير، موضحا أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق في الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها كبار السن.

وافق مجلس النواب في فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين كالتالي:

- تنفيذ خطة شاملة لإحلال وتجديد مراكز خدمات التأهيل الخاص بالمسنين.

- تقديم خدمات الرعاية الطبية للمسنين فى التخصصات المختلفة.

- توفير الأدوية المختلفة وتقديم التوعية الصحية.

- توفير آليات التعامل مع الحالات الطارئة.

- الانتهاء من الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا.

- استحدثت الحكومة برنامج «كرامة» عام 2015 ليشمل كبار السن.

- إنشاء دور رعاية لكبار السن البالغين من العمر 60 عاما.

- افتتاح أندية رعاية صحية نهارية للمسنين.

- افتتاح مكاتب خدمة المسنين بالمنازل.

- افتتاح وحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن.

جهود وزارة التضامن الاجتماعي

- إنشاء لجنة عليا لرعاية المسنين لتوفير رعاية صحية شاملة.

- خدمة «رفيق المسن» لرعاية المسنين داخل منازلهم.

- مبادرة «البطاقة الذهبية» الجديدة.

- مبادرة «بينا» لرفع جودة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

- وفرت الوزارة برنامج «حماية كبار بلا مأوى».