إقبال أهالي بني سويف على حديقة الحيوانات.. والأسد «سيمبا» يجذب الزائرين

شهدت حديقة الحيوان ببني سويف، صباح اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا كثيفا من الزوار من أبناء المحافظة بمراكزها السبع للتنزه ومشاهدة الحيوانات.

إقبال كثيف على حديقة الحيوان

وشهدت حديقة حيوان بني سويف إقبالا كبيرا من الزائرين الذين حرصوا على زيارة بيت الأسد وفرس النهر وبيت الزواحف والقرود وغيرها من الحيوانات التي جذبت المواطنين.

صور تذكارية مع أسد التجمع

وجذب شبل الأسد «سيمبا» والمعروف إعلاميًا «أسد التجمع» زائري الحديقة الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه وسط فرحة الأطفال والكبار.

وتتميز حديقة الحيوان في محافظة بني سويف أنها من أبرز أماكن التنزه والفسح بأبسط التكاليف، والتي يحرص أهالي المحافظة على زيارتها خلال الأعياد والمناسبات للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والطيور.

وأنشأت حديقة حيوان بني سويف عام 1996 على مساحة 4 أفدنة، وتقع بمنطقة العبور بجوار جامعة بني سويف، حيث تُعد من أكبر الحدائق التي تقع بجوار متحف آثار بني سويف، وسعر دخول الفرد 5 جنيهات، وتعمل من 8 صباحا وحتى 6 مساءً.