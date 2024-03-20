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دراما المتحدة

نقل شبل التجمع الخامس إلى حديقة حيوان بني سويف

كتب:

محمد أبو عمرة
10:00 م | الأربعاء 20 مارس 2024
أسد - صورة أرشيفية

أسد - صورة أرشيفية

تسلمت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الشبل الذي عثر عليه أثناء تجوله في شوارع التجمع الخامس بالأمس، وتم إيداعه بحديقة حيوان بني سويف.

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس

يذكر أنه عثر أمس على شبل يتجول في شوارع التجمع الخامس، وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق، وعثر عليه من قبل المواطنين.

وقررت النيابة العامة تسليم أسد صغير «شبل» لحديقة حيوانات، وكان أحد أفراد الأمن الإداري قد فوجئوا بتجول أسد صغير بشوارع التجمع الأول، وتمكن بالاشتراك مع آخرين من الإمساك به وتسليمه لقسم الشرطة.

وأفاد فرد الأمن أنه لم يستدل على صاحب الأسد، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الشبل إلى مزرعة حيوانات لحين الاستدلال على صاحبه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.