انطلاق بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش اليوم.. تضم نجوم العالم

تنطلق اليوم بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش للرجال والسيدات، بمشاركة 48 لاعبا من المصنفين على العالم.

انطلاق بطولة بلاك بول للإسكواش اليوم

وتقام البطولة خلال الفترة من 11 إبريل إلى 16 من الشهر نفسه على ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس.

من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، وتيني جيليس.

بلاك بول للإسكواش تضم المصنفين على العالم

وأكد محمد رائف مدير عام البطولة، في تصريحات رسمية، أن بطولة بلاك بول باتت واحدة من أهم البطولات العالمية التي تقام في مصر بفضل تواجد أفضل اللاعبين المصنفين على العالم في رياضة الإسكواش.

وواصل رائف، إن جميع البطولات الدولية التي نظمها النادي طوال السنوات الماضية تحظى باهتمام إعلامي كبير داخل وخارج مصر، وهو ما يؤكد نجاحها.

ووجه رائف، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أنه الداعم الأكبر للرياضة المصرية، مشددا حرصه على إنجاح جميع البطولات التي تقام على أرض مصر، وبينهم بلاك بول التي أصبحت واحدة من البطولات العالمية.

كما وجه رائف الشكر، لعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش على مساندته لبطولة بلاك بول.