نجوى كرم تساند باسكال مشعلاني في عزاء شقيقها (فيديو)

تستقبل الفنانة باسكال مشعلاني، عزاء شقيقها في لبنان، داخل كنسية مار جرجس بعمارة شهلوب، إذ حرص عدد كبير على الحضور لمواساتها.

نجوى كرم تساند باسكال مشعلاني

وحرصت نجوى كرم، على مساندة باسكال مشعلاني، خلال عزاء شقيقها، والوقوف بجانبها منذ بداية العزاء، وتحاول تهدئتها والتخفيف من حزنها.

ودفن جثمان شقيق باسكال مشعلاني في مدافن عائلة البشعلاني، ويقام العزاء في صالون كنيسة مار جرجس، يومي الخميس والجمعة.

وفاة شقيق باسكال مشعلاني

وكانت باسكال مشعلاني، أعلنت عن وفاة شقيقها، عبر منشور على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «الله يرحمك يا خيي يا حنون يا رفيق الدرب رح أشتاق لك كتير، وبحبك قد الدنيا، مين بعد بدو يدقلي كل يوم الصبح ويضحكني، رح تترك فراغ كتير بيقلبي يا حبيبي».

وأضافت: «كنت دايمًا تقلي بدي اسمع أغانيكي أول واحد أعطيكي رأيي قد ما كنت تعشق الموسيقى والفرح والضحكك، الموت علينا حق بس بكرت كتير».