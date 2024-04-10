موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة باسكال مشعلاني

كشفت المطربة باسكال مشعلاني عن موعد ومكان جنازة شقيقها، الذي أعلنت وفاته منذ قليل، عبر «إنستجرام».

ومن المقرر أن تجرى الصلاة على جثمان شقيق باسكال المشعلاني الراحل، غدا الخميس، في كنيسة مارجرجس عمارة شلهوب.

يُدفن الجثمان في مدافن عائلة البشعلاني، ويقام العزاء في صالون كنيسة مارجرجس يومي الخميس والجمعة.

وفاة شقيق باسكال مشعلاني

وأعلنت منذ قليل المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني عبر «إنستجرام»، قائلة: «الله يرحمك يا خيي يا حنون يا رفيق الدرب رح اشتقلك كتير كتير وبحبك قد الدني .مين بعد بدو يدقلي كل يوم الصبح .. ويضحكني رح تترك فراغ كتير بيقلبي يا حبيبي. كنت دايما تقلي بدي اسمع اغانيكي اول واحد اعطيكي رأيي قد ما كنت تعشق الموسيق والفرح والضحكك. الموت علينا حق بس بكرت كتير،المسيح قام حتى نرجع نلتقي».