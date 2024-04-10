رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد ومكان عزاء شقيق الفنانة باسكال مشعلاني

كتب:

ياسمين محمود
09:47 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024
باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني

كشفت المطربة باسكال مشعلاني عن موعد ومكان جنازة  شقيقها، الذي أعلنت وفاته منذ قليل، عبر «إنستجرام».

ومن المقرر أن تجرى الصلاة على جثمان شقيق باسكال المشعلاني الراحل، غدا الخميس، في كنيسة مارجرجس عمارة شلهوب.

يُدفن الجثمان في مدافن عائلة البشعلاني، ويقام العزاء في صالون كنيسة مارجرجس يومي الخميس والجمعة.

وفاة شقيق باسكال مشعلاني

وأعلنت منذ قليل المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني عبر «إنستجرام»، قائلة: «الله يرحمك يا خيي يا حنون يا رفيق الدرب رح اشتقلك كتير كتير وبحبك قد الدني .مين بعد بدو يدقلي كل يوم الصبح .. ويضحكني رح تترك فراغ كتير بيقلبي يا حبيبي. كنت دايما تقلي بدي اسمع اغانيكي اول واحد اعطيكي رأيي قد ما كنت تعشق الموسيق والفرح والضحكك. الموت علينا حق بس بكرت كتير،المسيح قام حتى نرجع نلتقي».

اقرأ المزيد:

باسكال مشعلاني بعد نجاح حفلها في لبنان: «كان مهرجان روعة»

«أدمنتك» لـ باسكال مشعلاني تحقق ربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات

باسكال مشعلاني: «الحفلات في مصر وحشتني وسأزورها قريب»

باسكال مشعلاني: جائحة كورونا السبب وراء تأخر حفلاتي في مصر
بقلم ياسمين محمود