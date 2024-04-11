بعد استشهاد أبنائه وبعض أحفاده في قصف إسرائيلي.. ماذا قال إسماعيل هنية؟

قال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، إن التوصل إلى هدنة واتفاق إطلاق سراح المحتجزين مع إسرائيل لا يزال ممكنا حتى بعد الغارة الجوية في غزة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أبنائه.

أبناؤه لم يكونوا نُشطاء في الحركة

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تصريحات هنية لوكالة رويترز والتي نفى فيا أن يكون أبناؤه نشطاء في الحركة، وهو ما قالته إسرائيل أمس في أعقاب الغارة.

وقال ردا على سؤال عما إذا كان مقتلهم سيؤثر على المحادثات: «مصالح الشعب الفلسطيني مقدمة على كل شيء»، وقال لرويترز: «نسعى للتوصل إلى اتفاق، لكن الاحتلال ما زال يماطل ويتهرب من الاستجابة للمطالب».

استشهاد أبناء وأحفاد هنية

واستشهد حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية، أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» مع 3 من أولادهم، إثر هجوم استهدف سيارتهم.

وبذلك يكون فقد زعيم حركة حماس ابنه حازم إسماعيل هنية، وابنته آمال، وابنه أمير إسماعيل هنية، وابنه خالد وابنته رزان، وابنه محمد إسماعيل هنية.

وارتفعت حصيلة الشهداء بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 33545 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و76094 مصابا، في حصيلة غير نهائية.