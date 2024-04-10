الرئيس الفلسطيني يعزي إسماعيل هنية بعد استشهاد أولاده

أعلنت حركة حماس مساء، اليوم الأربعاء، عن تلقي إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، اتصالا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقدم له التعازي في استشهاد 3 من أولاده وأحفاده بقصف إسرائيلي، بحسب بيان صادر نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقف تمويل استراتيجية الحرب

في سياق متصل، قال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش، عبر منصة «X»، إنه حان الوقت لوقف تمويل استراتيجية الحرب في غزة، التي كانت خاطئة منذ البداية.

تعليق وزير المالية الإسرائيلي على اغتيال أبناء هنية

وعلق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، قائلا: «تهانينا للجيش وإسرائيل، ولا أحد من قادة حماس بمنأي عن يدنا الطويلة».