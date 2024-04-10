تفاصيل استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية و3 من أحفاده في أول أيام العيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، اليوم، جراء غارة جوية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة.

استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية

وأوضحت أن حازم وأمير ومحمد هنية، أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» استشهدوا مع 3 من أولادهم، إثر هجوم استهدف سيارتهم، إذ استشهد كل من حازم إسماعيل هنية، وابنته آمال، أمير إسماعيل هنية، وابنه خالد وابنته رزان، ومحمد إسماعيل هنية».

الاحتلال يواصل قصف غزة في أول أيام عيد الفطر

وتواصل قوات الاحتلال اليوم، في أول أيام عيد الفطر، استهداف قطاع غزة، ووجهت ضربات حصدت أرواح العديد من سكان شمال قطاع غزة، ووسطه، ومخيم النصيرات، وسط دعوات ونداءات ملحة لوقف إطلاق النار.

وبلغت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حتى اليوم، 33 ألفا و482 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 76 ألفا و49 مصابا، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».