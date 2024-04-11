هل الخصام يفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول: «هل يقبل الله الصوم من المتخاصمين؟».

«خيركم من يبدأ بالسلام»

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، أنّ الشريعة الإسلامية نهت عن الخصام، كما أنّ سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم- حذر من الخصام، وقال: «خيركم من يبدأ بالسلام»، وحذرنا من فساد ذات البين، لأنه يضيع الدين، ونحن مطالبون أن نصلح ما بيننا.

وأضاف، أن الله- عز وجل- في ليلة النصف من شعبان، يطلع على عباده فيغفر للجميع إلا المشرك أو المشاحن، والمتخاصم في الصيام ينقص ثواب صيامه مثل الذي يصوم ولا يصلي، ولذلك نحن مأمورون بألا نتخاصم أو نتشاحن مع إخواننا.