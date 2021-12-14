جلسة عرفية تنهي خلافات 3 أشقاء بالشرقية.. الإخوة تنتصر على الخصام

أنهت جلسة عرفية خلافات كانت نشبت قبل عدة أشهر بين عدد من الأشقاء في قرية «صفط الحنة»، التابعة لمركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد والقرين، والدكتور محمد سليم، عضو مجلس الشيوخ عن نفس الدائرة.

جلسه صلح تنهي خلافات 3 أشقاء بالشرقية

وأكد الأشقاء الثلاثة «مهدي وهاني وشحتة النجار»، وجميعهم يقيمون في قرية «صفط الحنة»، بدائرة مركز أبو حماد، أن جلسة الصلح انتهت بالتراضي بينهم، ونجحت في نزع الخلافات، والتأكيد على قوة رابطة الإخوة، مشيرين إلى أنهم سيظلون يداً واحدة، تجمع بينهم المحبة والمودة والاحترام وحب الخير لبعضهم البعض.

تنازل الإخوة عن محاضر سابقة

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، في وقت سابق، إخطاراً يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد عدة بلاغات من 3 إخوة، حرر كل منهم محاضر ضد الآخر، على إثر وقوع مشاجرة بينهم، بسبب خلافات عائلية.

وفي وقت لاحق، توجه الأشقاء الثلاثة إلى مقر ديوان مركز شرطة أبو حماد، وأفادوا برغبتهم بالتنازل عن المحاضر التي كانوا حرروها في وقت سابق، وذلك رغبةً منهم في عدم تسبب الضرر للآخر، وحرصاً على رابطة الدم والإخوة بينهم.

جلسة الصلح تنتهي بالتراضي والتأكيد على المحبة بين الإخوة

وعقدت جلسة صلح بين الأشقاء بحضور عدد من كبار القرية، وعضو مجلس النواب أحمد فؤاد أباظة، وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمد سليم، وتبادل الإخوة الحوار في جو اتسم بحسن النوايا، وعدم إضمار أي منهم شر للآخر، ليطغى جو من الألفة والمودة، التي نزعت الخلافات بين الأطراف الثلاثة، بعد اجتماعهم في جلسة الصلح التي انتهت بالتراضي، والقسم على عدم العودة للخلافات مجدداً.

وقدم «مهدي النجار»، أحد الإخوة، اعتذاراً لشقيقيه عن تصريحات سابقة قالها في مقاطع فيديو بث مباشر، تطرق خلالها للخلافات والمشاجرات بينهم، مؤكداً أن ما حدث كان بسبب حالة احتقان وغضب في وقتها، وأنه يكن لشقيقيه كل مشاعر الحب والتقدير والاحترام.

رابط فيديو للصلح 1

رابط فيديو للصلح 2