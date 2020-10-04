بعد أشهر من الخصام.. أنغام تصالح ابنها: "أول فرحة حقيقية فى حياتي"

احتفلت النجمة أنغام، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بميلاد ابنها عمر مجدى عارف، الذي يوافق اليوم 3 أكتوبر، بنشر صور معه أمام البحر.

وعلقت أنغام على الصور قائلة: "يوم 3 أكتوبر فرحت أول فرحة حقيقية فى حياتىي لما شرفت حياتي يا روحي، كل سنة وإنت طيب يا نور عيني".

الصلح بين أنغام ونجلها جاء بعد أشهر من الخلافات بين أنغام ونجلها عمر الذي اختلف معها ونشبت بينهما مشكلات بسبب زواجها من الموزع أحمد إبراهيم وقام على إثرها بحذف صورها من "إنستجرام" ثم علق على علاقته بأمه قائلا: "هي أمي، ولن أبتعد عنها أبدًا حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني أعرضها للأذى، فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد المهاجمة أو الدفاع عني في أي شيء يخصها".

وأضاف: "كل مشاكلنا أصبحت عامة، لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، فأمي تتعرض لكم ضغط كبير بسبب ذلك سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة، نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا في أنني أريد أن أوذي والدتي، أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي، السند الوحيد لكي، ولا يمكن لأي أحد أن يحل مكاننا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الأشخاص، أحبك إلى الأبد يا أمي".

من ناحية أخرى، كشفت النجمة أنغام تفاصيل تعاونها الثانى مع الشاعر المستشار تركى آل الشيخ، حيث تتعاون معه فى أغنية جديدة فى ألبومها الخليجى المقبل، لتعد هذه الأغنية بمثابة التعاون الثانى الذى يجمعهما بعدما تعاونا من قبل فى أغنية "بخاف أفرح"، من ألحان خالد عز.