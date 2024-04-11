هل يصح صيام الست من شوال بدءا من يوم الجمعة؟ الأزهر يوضح

صيام الست من شوال يعتبر من العبادات المستحبة في الإسلام، وله فضل عظيم، فهو يمحو الذنوب، وعن أبي أيوبَ رَضِيَ الله تعالى عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «من صامَ رَمَضانَ، ثم أتبَعَه ستًّا من شوَّال، كان كصيامِ الدَّهرِ»، وهو فرصة لزيادة الطاعات.

صيام الست من شوال.. الأعمال المستحبة

يعد صيام الست من شوال تقربا إلى الله من الأعمال المحببة، فهو يعزز القرب من الله والتقوى، ويساعد في تنقية النفس وتحسين الأخلاق، كما يجلب البركة والخير في الحياة.

موعد صيام الست من شوال

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له، أنه يجوزُ صيام السِّت من شوال بداية من ثان أيام عيد الفطر -2 شوال- وحتى نهاية الشهر، ويجوز صيامها بعد انقضاء أيام العيد التي يتزاور الناسُ فيها، ويجوز صيامها متتابعة، أو متفرقة على مدار الشهر، وبالتالي لا مانع من صومها بدءا من يوم الجمعة أوغيرها من الأيام.