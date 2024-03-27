هل يجوز جمع صيام الست من شوال مع أيام القضاء بنية واحدة؟.. (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة حول هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وقضاء ما فات من رمضان بحجة العادة الشهرية؟.

حكم الصيام بالنيتين

وأوضح شلبي، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الثواب هيكون على إننا نصوم كل حاجة لوحدها، هو يجوز فقهيا إننا نصوم الاثنين مع بعض لكن الثواب هيكون واحد، ويتحقق به أصل الصوم وليس كمال الصوم».

في حالة المرض

وتابع: «لو واحدة تعبانة ومش هتقدر تطول فى الصيام يمكنها أنها تعقد النية من بالليل صيام القضاء والست من شوال وتصوم».