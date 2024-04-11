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«القاهرة الإخبارية»: إعلام عبري يحمل نتنياهو مسؤولية وفاة بعض المحتجزين في غزة

كتب:

أحمد العانوسي
09:56 م | الخميس 11 أبريل 2024
نتنياهو

نتنياهو

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وفد التفاوض بأنه يعمل على مدار الساعة لإعادة المحتجزين، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وفد التفاوض، أنه كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين، لكن نتنياهو لم يصغ وخسروا أرواح محتجزين.

وأكد وفد التفاوض أن نتنياهو يعيق صفقة التبادل، والمفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر لمدة عام.

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بقلم أحمد العانوسي