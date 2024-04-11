علي جمعة يكشف تفاصيل 5 أعياد للمؤمنين غير عيد الفطر والأضحى

يُعبّر احتفال المسلمين بالأعياد عن فرحتهم وتقديرهم للنعم التي حبا الله إياهم بها، وتبدأ هذه الاحتفالات بأداء صلاة العيد، حيث يجتمع المسلمون في المصليات والساحات لأداء هذه الصلاة، التي تُعبّر عن وحدة المسلمين وتلاحمهم.

ويقوم المسلمون بعد ذلك بزيارة الأقارب والأصدقاء، وتبادل التهاني والتبريكات في هذه المناسبة السعيدة، مما يُعزّز الروابط الاجتماعية والتآخي بينهم.

مظاهر احتفال المسلمين بالأعياد

ويعتبر إعطاء الهدايا والتبرعات في الأعياد من العادات السائدة، حيث يسعى المسلمون لنشر الفرحة والبهجة بين الناس ومساعدة المحتاجين، وكذلك يتم تحضير أنواع مختلفة من الأطعمة والحلويات الشهية لتناولها خلال الاحتفالات، مما يضيف إلى أجواء الفرح والاحتفال، بجانب الأنشطة الترفيهية خلال الأعياد، لإضفاء جو من البهجة والسرور على الاحتفالات.

أعياد المؤمنين

ولكن هناك أعياد غير معلنة لم ينتبه إليها الكثير من المسلمين، وفي هذا السياق قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء، إن هناك 5 أعياد للمؤمنين غير الأعياد الدنيوية، التي تخص جميع المسلمين.

وأشار «جمعة»، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، إلى ما جاء عن الإمام أنس بن مالك: «للمؤمن خمسة أعياد: كل يوم يمر على المؤمن ولا يكتب عليه ذنب فهو يوم عيد، اليوم الذي يخرج فيه من الدنيا بالإيمان فهو يوم عيد، واليوم الذي يجاوز فيه الصراط ويأمن أهوال يوم القيامة فهو يوم عيد، واليوم الذي يدخل فيه الجنة فهو يوم عيد، واليوم الذي ينظر فيه إلى ربه فهو يوم عيد».