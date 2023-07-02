الناقد الفني طارق الشناوي: «بيت الروبي» الأعلى إيرادا في مواسم الأعياد

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنّ السينما المصرية طوال تاريخها تقوم على فكرة فيلم النجم، موضحًا أنّ النجم هو الذي يستطيع جذب الجمهور وتحقيق إيرادات ترفع من رصيد الأفلام والسينما، مشيدًا بتجربة الفنان كريم عبد العزيز في فيلم بيت الروبي.

أبطال فيلم بيت الروبي

وأوضح «الشناوي»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنّ كريم عبد العزيز من النجوم الكبار الذين يمتلكون وعيًا في أعمالهم الفنية، ولا يهمشون الآخرين، كما أنه نجح بوجود مخرج مميز مثل بيتر ميمي، مؤكدًا أن بيتر ميمي بذل جهدًا إبداعيًا في إخراج الفيلم.

الجمهور صاحب الكلمة العليا

وتابع: «بيت الروبي من أعلى الأفلام التي حققت إيرادات في مواسم الأعياد على مدار تاريخ السينما المصرية، وبه لمسات إبداعية من بيتر ميمي ويُحسب لكريم عبد العزيز مشاركته مع وجوه لها حضور وطلة واعدة مثل كريم محمود عبد العزيز»، مؤكدًا أنّ الجمهور صاحب الكلمة العليا.