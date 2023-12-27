عودة مسرحية «تشارلي» بطولة محمد فهيم بعرضين جديدين بمناسبة الأعياد

كشف المخرج أحمد البوهي عن انطلاق موسم جديد من مسرحية «تشارلي» بطولة محمد فهيم، بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي طوال الفترة الماضية، إذ ستُعرض غدًا، ثم يوم الأحد الموافق 7 يناير المُقبل.

وكتب «البوهي»، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «أصدقائي الأعزاء.. إحنا راجعين تاني في موسم الأعياد، بعرضين لتشارلي.. الأول الخميس 28 ديسمبر، والثاني الأحد 7 يناير»، متابعًا: «ناس كتير سألتني عن العرض.. مبسوطين جدًا إننا هنقابلكم ونتمنى ليكم مشاهدة ممتعة».

مسرحية «تشارلي»، تأليف مدحت العدل، إخراج أحمد البوهي، وبطولة: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك، ملابس ريم العدل، ديكور حازم شيل، إكسسوارات محمد سعد.