تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران.. روسيا وألمانيا تدعوان إلى ضبط النفس

يشتعل الصراع في الشرق الأوسط، مع تصاعد وتيرة التهديدات سواء بالتصريحات الهجومية أو بالعمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال في شن غاراتها العسكرية على مناطق متفرقة من وسط وجنوب قطاع غزة، في وقت يدعو فيه العديد من دول وقادة العالم لضبط النفس وتجنب اشتعال الصراع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت بأنّ إيران أجّلت في اللحظات الأخيرة ضربة ضد إسرائيل بسبب تحذير أمريكي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وحثت روسيا وألمانيا اليوم الخميس، دول الشرق الأوسط على ضبط النفس، وقالت إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لتلبية جميع احتياجاتها الأمنية في منطقة متوترة، بسبب تهديد إيراني وشيك، وفقًا لوكالة «رويترز».

الخارجية الروسية تطلب من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى الشرق الأوسط

وطالبت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها الروس، بالامتناع عن السفر إلى الشرق الأوسط، خاصة إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين، بسبب استمرار الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط، وخوفًا من اشتعال الحرب في المنطقة.

كما دعت اليوم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني، إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط، قائلة إنه لا يمكن لأحد أن يكون له مصلحة في ظل تصعيد إقليمي أوسع نطاقًا.

الخارجية الألمانية تدعو لضبط النفس

وكتبت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة «إكس» عقب المكالمة الهاتفية: «نحث جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة على التصرف بمسؤولية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس».

واشنطن وتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

وتحاول واشنطن تجنب التصعيد في الشرق الأوسط، ويفسر ذلك زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايك كوريلا، إلى إسرائيل اليوم الخميس، للتنسيق حول أي هجوم محتمل من قبل طهران أو وكلائها، كما أجرى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك عدة اتصالات مع دول عربية، لتجنب اشتعال الصراع بين إيران وإسرائيل.

الصراع يزداد

ويزداد الصراع في الشرق الأوسط، منذ العملية العسكرية التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وكبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، وازدادت حدته بين سلسلة من عمليات الاغتيال والقصف الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي، ضد شخصيات وأهداف تابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الأخيرة.