تفاصيل إقرار قانون جديد للتجنيد الإجباري في أوكرانيا.. السن الأقصى 60 عاما

أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون التجنيد الإجباري الذي يهدف إلى تجنيد مئات الآلاف منالشباب، بعد عملية طويلة ومثيرة للجدل لتحديد من سينضم بعد ذلك إلى الخدمة، حيث يهدف لتجنيد 500 ألف جندي، تتراوح أعمارهم بين 25 و26 عامًا، وسيكونون مؤهلين للتجنيد القسري لأول مرة.

استبعاد بند التسريح الذي كان سيسمح للجنود بمغادرة الجيش بعد 36 شهرًا

وبحسب صحيفة «الجارديان» فإنه تم استبعاد بند التسريح الذي كان سيسمح للجنود بمغادرة الجيش الأوكراني بعد 36 شهرًا من الخدمة بعد ضغوط من القادة الأوكرانيين القلقين بشأن التأثير مع اقتراب الحرب من علامة الثلاث سنوات.

ورفض النواب نسخة أولية من مشروع القانون في يناير وتم تقديم نسخة منقحة في فبراير وقد اجتذب 4000 تعديل في نقاش مثير للجدل انتهى أخيرًا يوم الخميس بعد قراءته الثانية.

وقد تم بالفعل التوقيع على بعض الأحكام الرئيسية لتصبح قانونًا من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بشكل منفصل هذا الشهر، بما في ذلك بند لخفض الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري للذكور من 27 إلى 25 عامًا.

يظل الحد الأقصى لسن 60 عاما دون تغيير

وسيكون بمقدور الرجال الأصغر سنا من سن 18 عاما التطوع في الجيش الأوكراني كما كان من قبل، ولكن لا يمكن الضغط عليهم للخدمة في الخطوط الأمامية، في حين يظل الحد الأقصى لسن 60 عاما دون تغيير.

وفي ديسمبر، قال زيلينسكي إن القائد الأعلى السابق فاليري زالوزني طلب ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف مجند جديد، لكن بديل زالوزني، أولكسندر سيرسكي، قال الشهر الماضي إن هذا الرقم انخفض بشكل كبير، ولم يتم تحديد العدد الدقيق المطلوب.