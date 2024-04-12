تحذير عاجل للبريطانيين قبل السفر في الصيف.. ما علاقة حقائب اليد؟

يفضل البريطانيون السفر إلى وجهات العالم المختلفة خلال فصل الصيف، ولاحظ مسؤولو السفر حدوث تأخيرات كثيرة في مختلف المطارات، لذلك أصدرت رابطة السفر البريطانية ABTA، تحذيرًا عاجلاً للمسافرين بسبب حقائب اليد.

تحذير عاجل للبريطانيين قبل السفر

رابطة السفر البريطانية ABTA، قالت في بيان رسمي لها نشرته صحيفة إكسبريس، إن التحذير جاء خصوص حقائب اليد قد يؤدي إلى تأخيرات غير ضرورية هذا الصيف، وحثت كل من المصطافين والمسافرين من رجال الأعمال على تذكير أنفسهم بقواعد أمن المطار الحالية فيما يتعلق بحقائب اليد، بما في ذلك جميع العناصر المحظورة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الحكومة قامت بتمديد الموعد النهائي لبعض المطارات لتطبيق الجيل التالي من الماسحات الضوئية، والتي من شأنها إنهاء قاعدة الـ100 مل السائلة لحقائب اليد والسماح للأجهزة الإلكترونية بالبقاء في الأمتعة أثناء اجتياز العملية الأمنية، بعدما لاحظت تأخر الكثيرون بسبب حقائب اليد.

تحذير للبريطانيين من حمل حقائب اليد

رابطة السفر ABTA، حذرت الركاب من السفر بحقائب اليد خلال أشهر الصيف منعا للتأخير، وفي حالة الضرورة يجب اتباع هذه القواعد: اتبع القواعد لتكون جاهزًا وتجنب أي تأخير غير ضروري، كما يجب عليك تجنب حمل سوائل تتعدى سعتها الـ100 مل، ويجب أن تكون الحاويات في كيس بلاستيكي واحد شفاف وقابل للإغلاق، كما يجب أن تتناسب المحتويات بشكل مريح داخل الحقيبة حتى يمكن إغلاقها، ويجب ألا تكون الحقيبة معقودة أو مربوطة من الأعلى، مع إظهار الحقيبة في نقطة أمن المطار.

لم يقتصر تحذير رابطة السفر البريطانية المسافرين من حمل حقائب اليد وبخاصة المطارات التي تعمل يدويا غير إليكترونيا، بل حذّرت من حمل الأجهزة الإليكترونية: يجب أن تكون الأجهزة الإلكترونية مشحونة بالكامل قبل السفر، وتتطلب معظم المطارات إزالة الأجهزة الإلكترونية الكبيرة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية قبل المرور عبر جهاز فحص الأمتعة.م