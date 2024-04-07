تشغيل 4 قطارات إضافية لخدمة الركاب خلال إجازة عيد الفطر

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من اليوم، تشغيل 4 قطارات إضافية على خطوط السكة الحديد لخدمة الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر، التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل حتى 14 من الشهر ذاته.

قطار رقم 1948 «الإسكندرية – أسوان»

أول القطارات التي تقرر تشغيلها بداية من اليوم، قطار رقم 1948 «الإسكندرية – أسوان»، ثالثة مكيفة، حيث يتحرك من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 11:50 دقيقة ويمر بمحطة سيدي جابر ودمنهور وطنطا والقاهرة والجيزة وبني سويف ومغاغة والمنيا وملوي وأسيوط وطهطا وسوهاج وجرجا ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وكوم إمبو ليصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 3:55 دقيقة.

قطار رقم 1941 «أسوان – القاهرة»

ثاني القطارات التي تقرر تشغيلها، قطار رقم 1941 «أسوان – القاهرة» ثالثة مكيفة، المقرر أن يستمر تشغيله حتى 19 أبريل الجاري، أي آخر أيام إجازة عيد الفطر، ويتحرك من محطة أسوان في تمام الساعة 22:30 ويمر بمحطة دراو وكوم إمبو وكلابشة وإدفو وإسنا والأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج وأسيوط وملوي والمنيا وبني سويف والواسطى والجيزة، ليصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 11:10 دقائق.

قطار رقم 1943 «أسوان – القاهرة»

ثالث القطارات، قطار رقم 1943 «أسوان – القاهرة» ثالثة مكيفة، ويستمر تشغيله حتى يوم 19 من شهر أبريل الجاري، ويتحرك من محطة أسوان في تمام الساعة 19:50 دقيقة ويمر بمحطة دراو وكوم إمبو وكلابشة وإدفو وإسنا والأقصر وقفط وقنا ونجع حمادي والعسيرات وسوهاج وأسيوط وديروط والمنيا وبني سويف والعياط والواسطى والجيزة ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 8:40 دقيقة.

قطار رقم 1944 «القاهرة – أسوان»

رابع القطارات المقرر تشغيلها، قطار رقم 1944 «القاهرة – أسوان» ثالثة مكيفة، ويتحرك من محطة القاهرة الساعة 00:40 دقيقة ويمر بمحطات الجيزة وبني سويف ومغاغة والمنيا وملوي وأسيوط وطهكا وسوهاج وجرجا وفرشوط ونجع حمادي وقنا والشنهورية والأقصر وإسنا والسباعية وإدفو وكلابشة وكوم إمبو ويصل أخيرا إلى محطة أسوان في تمام الساعة 13:45 دقيقة.

طرق حجز القطارات الإضافية

وعن طرق حجز القطارات الإضافية، أكدت الهيئة القومية للسكة الحديد، أنه يمكن الحجز من ماكينات الدفع الإلكتروني المتوفرة على مستوى جميع المحافظات، أو من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو الهاتف المحمول، مؤكدة ضرورة حجز التذكرة قبل استقلال القطار.