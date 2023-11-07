«السياحة الثقافية»: لا زيادة حاليا في أسعار رحلات السياح البريطانيين إلى مصر

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إنّ المشاركة المصرية في معرض لندن السياحي - ثاني أهم المعارض السياحية عالميا - والمنعقد حاليا في العاصمة البريطانية، حملت نتائج إيجابية كبيرة للقطاع السياحي المصري، على رأسها الانطباع الجيد عن مصر الموجود لدى شركات السياحة والطيران البريطانية، فضلا عن استعداد الشركات لتسيير رحلات جديدة لمصر، والتأكد من الرغبة الكبيرة لدى السياح البريطانيين لزيارة المقصد السياحي المصري.

وأضاف عبدالعال خلال اتصال هاتفي لـ«الوطن» من لندن، أنّ جناح مصر في معرض لندن السياحي والذي يشارك به نحو 59 فندقا وشركة سياحة مصرية، فضلا عن عدد من شركات الطيران، تلقى استفسارات عديدة من قبل وكلاء السياحة الأجانب خاصة من البريطانيين عن أسعار الرحلات السياحية لمصر، موضحا أنّ الجانب المصري أكد أنّ أسعار برامج زيارة مصر لم تشهد أي زيادة عن العام الماضي.

وأشار أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إلى أنّ متوسط سعر البرنامج السياحي لزيارة السائح البريطاني للأقصر وأسوان والقاهرة لمدة أسبوع، يتراوح بين 800 إلى 1100 دولار شاملة قيمة تذكرة الطيران، والقطاع السياحي المصري أرجأ رفع سعر البرنامج السياحي لزيارة مصر حاليا، على أن يُعاد النظر في ذلك بداية الموسم السياحي الصيف المقبل.