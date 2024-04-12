موعد جمعة ختام الصوم.. نهاية الصوم الأربعيني للأقباط

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 2024 والذي بدأ في 11 مارس الماضي، ويستمر حتى 5 مايو المقبل، والاحتفال بعيد القيامة المجيد وفقا للتقويم الشرقي، وتبدأ الكنيسة الأسبوع الخامس من الصوم يوم الاثنين المقبل لتوشك رحلته على الانتهاء.

موعد الاحتفال بجمعة ختام الصوم

وتختتم الكنيسة الصوم الأربعيني يوم الجمعة 26 أبريل الجاري المعروفة باسم «جمعة ختام الصوم» وتعرف بهذا الاسم لأنها تعد نهاية الصوم الأربعيني التي صامها السيد المسيح، وتتميز هذه الجمعة بطقس خاص بها حيث تقيم الكنيسة طقس أحد أسرارها السبعة وهي «سر مسحة المرضى».

ويصلي طقس جمعة ختام الصوو صلوات القنديل «سر مسحة المرضى» 7 كهنة تقام خلال هذا الطقس 7 صلوات إشارة إلى طلب الشفاء الكامل، كما يصلى على زيت مقدس به 7 فتائل إشارة إلى الكمال والاستنارة وللسيد المسيح.

فى نهاية القنديل العام يتم رشم كل الحاضرين بزيت مسحة المرضى ويبدأ برشم الكهنة بعضهم بعضاً ثم الشمامسة والشعب ثم بعد ذلك يبدأون فى صلوات قداس جمعة ختام الصوم، بحسب الصفحة الرسمية لكنيسة مارجرجس في بورسعيد.

ويحتفل الأقباط بعد ذلك يوم الأحد 26 أبريل بأحد الشعانين حيث تذكار دخول السيد المسيح إلى أورشاليم، ليبدأ مساء الأحد وبعد خروج القداس أسبوع الآلام أخر أيام الصوم الكبير والذي ينتهي يترأس البابا تواضروس قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت 4 مايو بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.