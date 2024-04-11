الكنيسة توضح إجراءات إكليل الزواج مع قرب عيد القيامة 2024

مع قرب احتفال الأقباط يعيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو، وبداية الخماسين المقدسة والمعروفة أيضاً بموسم زواج الأقباط، نشرت بطريركة الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية الأوراق الأزمة لإجراءات إتمام إكليل الزواج في الكنيسة.

إكليل الزواج في الكنيسة

وأوضحت الكنيسة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أنه لحجز الأكليل لابد من تجهيز الأوراق الآتية وتقديمها من قبل التقدم للحجز الأتي:

- لابد وأن يكون تمت إجراءات محضر الخطوبة والحصول على شهادة دورة المقبلين على الزواج

- أقل مدة بين محضر الخطوبة وميعاد الأكليل هي 40 يوما، تزيد ولا تقل عن ذلك وأن يكون سن الخطيبين عند الأكليل لا يقل عن 18 عاما.

1- اذا تمت الخطوبة بالإسكندرية يتم الأتي:

التوجه إلى مكتب العضوية الكنسية للأب الكاهن القائم بإجراءات الخطوبة، واستخراج تصريح الإكليل وتوقيعه من الأب الكاهن «صلاحية التصريح 14 يوم منذ صدوره من مكتب العضوية ويسقط إذا لم يتوجه الشخص للبطريركية لاستكمال الإجراءات».

التوجه إلى قسم خدمة العملاء بالبطريركية وتقديم تصريح الإكليل، وشهادة كورس المقبلين على الزواج ودفع الرسوم المقررة وأخذ إيصال الدفع.

الرجوع لمكتب العضوية الكنسية لتسليم التصريح وعمل إجراءات استخراج عقد الإكليل.

2- إذا تمت الخطوبة خارج الإسكندرية وسوف يتم الإكليل بالإسكندرية يتم الآتي:

إحضار محضر الخطوبة وخلوات موانع الطرفين معتمدين من البطريركية / المطرانية التي تم بها إجراءات محضر الخطوبة.

استخراج تصريح الإكليل وباقي الخطوات كما في خطوة رقم 1.

3- فى حالة أن الكاهن والخطيبين من خارج الإسكندرية وسوف تتم إجراءات الإكليل فقط في إحدى كنائس الإسكندرية

- «يتم إحضار خطاب من البطريركية / المطرانية التابع لها الأب الكاهن بالموافقة على انتداب الأب الكاهن لصلاة إكليل الخطيبين...... بكنيسة ........ بالإسكندرية يوم ..... الموافق .......... على أن يكون الخطاب معتمد من الأسقف أو وكيل البطريركية / المطرانية التابع لها الأب الكاهن».

صورة ضوئية معتمدة من محضر الخطوبة.

4- في حالة تعديل ميعاد الإكليل أو تغيير الكنيسة

- التوجه إلى مكتب العضوية الكنسية للأب الكاهن القائم بإجراءات الإكليل واستخراج تعديل لتصريح الإكليل وتوقيعه من الأب الكاهن.

- التوجه إلى قسم خدمة العملاء بالبطريركية وتقديم تصريح الإكليل وورقة التعديل وإيصال دفع الرسوم.

- الرجوع لمكتب العضوية الكنسية لاستكمال الإجراءات.

وقالت الكنيسة إنه إذا تم تغيير الميعاد لسبب قهري وفاة، أو مرض يتم التعديل دون سداد أي رسوم أخرى، أما إذا تم التغيير ولم يكون هناك سبب قهري يتم الآتي:

خلال أسبوع قبل الميعاد يتم خصم 30%، من قيمة الحجز الكلي.

خلال شهر قبل الميعاد يتم خصم 20%، من قيمة الحجز الكلي.