إيبارشية منفلوط تنظم معرضا للملابس والسلع التموينية بأسعار مخفضة

تنظم إيبارشية منفلوط تحت رعاية الأنبا ثاؤفيلس، أسقف الإيبارشية معرض للملابس بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو المقبل، وذلك في إطار مبادرات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمساعدة الأقباط على الاستعداد للعيد.

معرض ملابس وسلع تموينية بأسعار مخفضة

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من الجمعة 12 أبريل وحتى السبت 20 من نفس الشهر حيث يحتفل الأقباط بختام الصوم الأربعيني يوم الجمعة الموافق 26 أبريل والمعروفة بجمعة ختام الصوم ليبدأ بعد ذلك من مساء أحد الشعانين الأسبوع الأخير من الصوم المعروف بأسبوع الآلام والذي ينتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد 2024.

ويأتي المعرض هذا العام تحت عنوان معرض الأمير للملابس والأحذيه والمواد التموينية بدير الأمير تادرس الشطبي عند المدرجات حيث تتنوع فيه الملابس بين ملابس البنات والأولاد والأطفال وذلك من الساعة الـ 10 صباحا والـ 9 مساء.

ويقدم المعرض لأبناء الإيبارشية الملابس والسلع التموينية بأسعار مخفضة في إطار خدمة الكنيسة لشعبها بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد القيامة 2024، لإدخال الفرحة على قلوبهم، ومساعدتهم على الاستعداد للعيد حيث يتضمن المعرض ملابس مناسبة لكافة الأعمار والفئات من رجال ونساء وأطفال.