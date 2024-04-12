بعد انتشار فيديو لذبح الماشية بعنف في فرنسا.. ما هي طريقة النحر الصحيحة؟

مقطع فيديو نشرته جمعية فرنسية للرفق بالحيوان تسمى «الـL214» في منطقة فيناري ليه لوم تسبب في إثارة الجدل حول طريقة ذبح المواشي، إذ ظهرت الماشية وهي تنزف أثناء عملية الذبح، ما جعل الجمعية تُطالب بحظر ذبح المواشي دون تخدير، وهو طقس مُتبع عند ذبح الماشية على الطريقة اليهودية.

تعذيب الماشية عند الذبح

وظهرت الماشية في فرنسا وهي تنزف أثناء عملية الذبح، كما بدا بعضها في حالة من الخوف نتيجة لمشاهدتها الماشية الأخرى وهي تُذبح ويتم تعليقها قبل فقدان الوعي، بحسب الجمعية الفرنسية.

وفي إطار هذا، أكد كمال قبطان، إمام مسجد ليون الكبير، في حديثه مع وكالة فرانس برس «نأسف للصور المعروضة من جمعية الـ L214، فالمسلمين لديهم قواعد وشروط إنسانية تُتبع عند ذبح الحيوانات حتى لا تتعذب، وعمال المسالخ يتدربون على هذه الطريقة، وتلك الصور التي ظهرت في الفيديو منافية لتلك التعاليم الإسلامية».

الذبح وفقا للشريعة الإسلامية

وفيما يخص طريقة الذبح الصحيحة وفقًا للشريعة الإسلامية، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر موقعها الرسمي أن موضع ذبح الشاه يكون في الحلق، ويكون الذبح الصحيح بقطع الأوداج كلها أو بعضها في الحلق على حسب اختلاف المذاهب، وهي «الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان الودجين»، على أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح ويحدث خروج الروح خلال عملية الذبح.

ولا يجوز تعذيب الحيوان بأي طريقة مهما كانت، سواء عند الذبح أو قبله أو بعده؛ بحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم «إن اللهَ كتبَ الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته».