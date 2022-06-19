احذر ذبح أنثى الماشية أو صغار العجول في عيد الأضحى.. عقوبتها تصل للحبس والغرامة

جرَّم قانون الزراعة المصري، الصادر بقانون رقم 53 لسنة 1966، والمعدل في 19 مايو 2018، ذبح أنثى ماشية أو صغار العجول أو الماشية العشار، في مصر، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، إذ أقر القانون غرامات لمن يخالف ذلك بالحبس والغرامة.

ويستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بعد أيام قليلة، لذا ترصد «الوطن» عقوبة ذبح أنثى الماشية أو صغار العجول بالتزامن مع قرب عيد الأضحى، والذي يقبل عدد كبير من المسلمين فيه على ذبح الأضاحي، وفقا لنص القانون المصري، المصدق عليه من قبل مجلس النواب في 2018.

عقوبة ذبح أنثى الماشية أو صغار العجول في القانون

وبحسب قانون الزراعة المصري، الصادر بالقانون رقم رقم 53 لسنة 1966، والمعدل في 19 مايو 2018، لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار، بحسب المادة 109/ 1 من القانون.

الحبس سنتين وغرامة 1000 جنيه

ونص المادة 143/ 1 مكررا من قانون الزراعة المصري، والمضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.

حظر الذبح خارج المجازر

كما نظم القانون، عملية الذبح، فبحسب نص المادة 136 من القانون: «لا يجوز في المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدده هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة».