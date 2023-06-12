احذر عقوبة ذبح إناث الماشية قبل شراء الأضاحي.. تصل للحبس والغرامة

حذر الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، المواطنين قبل عيد الأضحى، من مخالفات الذبح للإناث من الأبقار والجاموس، مشددًا على أن العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة، لأن ذلك يسبب أضرارًا بالغة للثروة الحيوانية ويؤدي لتقليص أعدادها.

عقوبة مخالفات الذبح للإناث من الأضاحي

وأوضح «المغنم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة مخالفات «الذبح»، للإناث من الجاموس والأبقار الصغار يعاقب عليها القانون بالحبس سنة، وغرامة من 5 حتى 10 آلاف جنيه، ولذلك يجب على المضحين من المواطنين معرفة هذا الأمر قبل شراء الماشية.

حالات مصرح فيها ذبح الإناث من الحيوانات

وأشار أيضا أن الحالات المصرح فيها بذبح الإناث من الأبقار، والجاموس، كالتالي:

- أن تكون كبيرة في السن.

- أن تكون الحيوانات للإناث خالية تماماً من «العشار»، والتأكد من ذلك.

- أن يكون الحيوان به كسر يعوق حركته.

يذكر أن تعداد الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، بلغ نحو 245 ألف رأس من الماشية والأغنام والماعز.