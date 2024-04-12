انفراد جديد لـ«كلام في السياسة».. حلقة خاصة مع رؤساء تحرير الصحف القومية الجدد

بعد التغييرات الصحفية الأخيرة في الصحف القومية، ينفرد برنامج «كلام في السياسة» بحلقة خاصة مع رؤساء التحرير ومجالس الإدارات الجدد، لمناقشة أهم خطط التطوير في محتوى وشكل الصحافة القومية في الفترة القادمة لتواكب الأهداف والرسالة الإعلامية للجمهورية الجديدة.

ويستضيف الإعلامي أحمد الطاهري، في حلقة الاثنين المقبل، كل من الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأخبار»، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير جريدة «الأهرام»، والدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة «الأخبار»، والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة «الجمهورية»، والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم»، كما تتضمن الحلقة مشاركة شباب الصحفيين من مؤسسات «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» و«روزاليوسف»، لضمان تواصل رؤى الأجيال المختلفة فيما يخص مستقبل الصحافة القومية.

برنامج «كلام في السياسة» أحد أهم البرامج الأسبوعية على قناة «إكسترا نيوز»، ويذاع كل اثنين من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء، ويناقش أهم الملفات التي تشغل المواطن المصري بمختلف الآراء والتوجهات.