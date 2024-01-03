عزت إبراهيم لـ«كلام في السياسة»: العالم اليوم أصبح ساحة معركة

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، إن وزير الدفاع الأمريكي قال خلال إحدى المناسبات العسكرية، إن الولايات المتحدة والدول الغربية ستقوم بتطبيق القانون الدولي القائم على القواعد بشكل حازم وصارم، ولن تثنيها معارضة الدول الأخرى.

العالم اليوم أصبح ساحة معركة

أضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، في برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن العالم اليوم أصبح ساحة معركة، سواء في أوكرانيا أو غزة بين الرؤية الأمريكية الغربية والدول الأخرى، ومن سينتصر، أو هل يمكن التوصل لاتفاقات أم لا.

إسرائيل لها جذور في المجتمع الأمريكي لا يستهان بها

أوضح أن دعم أمريكا والغرب لإسرائيل، دعم تقليدي لدولة تحتضن اليهود منذ 1947، وولاء الولايات المتحدة لإسرائيل مبني على أسس أيديولوجية، باعتبارهما الدولتين الوحيدتين الديمقراطيتين اللتين تحميان الحريات، وأن إسرائيل لها جذور في المجتمع الأمريكي لا يستهان بها.

لا يوجد طرف أمريكي يمكنه الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب

ولفت إلى أن البعد الأخلاقي في الحرب على غزة لا يضمن للرواية الأمريكية الإسرائيلية الاستمرار لمدة طويلة، وبالتالي فإن الدولتين تبحثان عن خروج بشكل لائق من غزة، ولا يوجد طرف أمريكي يمكنه الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب.

وعن الانتخابات الأمريكية، أوضح أنه سيتنافس الجمهوريون والديمقراطيون على إظهار دعمهم المطلق لإسرائيل، لدرجة أن الجمهوريين لا يريدون المنشقين عن الحزب الديمقراطي اعتراضا على دعم بايدن لإسرائيل، لأنهم يرون أنها أصوات تجعلهم يخسرون.