كاتبة صحفية لـ«كلام في السياسة»: شعبية نتنياهو ارتفعت قليلا بعد اغتيال العاروري

قالت الأميرة رشا يسري، الكاتبة المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن شعبية نتنياهو ارتفعت بعد اغتيال صلاح العاروري، فحتى يوم 25 ديسمبر حين ألقى خطابا في الكنيست أمام أسر المحتجزين لدى حماس، وضجت القاعة بصرخات الأسر، وحملوا لافتات «ماذا لو كان أخاك؟»، كانت شعبيته في أدنى مستوى لها، لكن بعد اغتيال العاروري ارتفعت قليلا، دون أن تضمن له الاستمرار حتى الآن.

أسر المحتجزين ما زالت تضغط بشدة على نتنياهو

وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أسر المحتجزين ما زالت تضغط بشدة على نتنياهو، ويرون أن الحكومة الإسرائيلية لا تضع نصب أعينها مصلحة الأسرى، حتى بعد الإفراج عن دفعات من المحتجزين منعت الحكومة الإسرائيلية المفرج عنهم من الحديث للإعلام، بعد أن تحدث الأوائل عن معاملتهم معاملة جيدة، ما قلل من رصيد الخطاب الإسرائيلي ورفع أسهم حماس.

ضرورة ترك نتنياهو لمنصبه الآن

وأوضحت أن المعارضة الإسرائيلية تتحدث الآن عن ضرورة ترك نتنياهو لمنصبه الآن، وقال دان حالوتس وزير الدفاع السابق «إننا حين نترك أماكننا يقولون إننا لا نريد الحرب، لأننا نعرف ثمن الحرب، ونتنياهو يجب أن يرحل الآن»، وحكومة اليمين تسوق للداخل أن المحافظة على هذه الحكومة تعني كسب الحرب، ويحقق مكاسب مثل التي حققها نتنياهو باغتيال العاروري.