رعب في تل أبيب خوفا من هجوم إيراني وشيك على الأراضي المحتلة

صرحت وسائل إعلام أمريكية، أن الهجوم الإيراني المحتمل على الاحتلال الإسرائيلي هو أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تتحقق، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

هجوم إيراني وشيك يثير الرعب في تل أبيب

ونوهت وسائل إعلام أمريكية، أن إيران قد تشن هجوما مباشرا على الاحتلال الإسرائيلي في غضون ساعات ردا على قصف القنصلية الإيرانية بدمشق.

وأضافت أن الهجوم الإيراني المحتمل على الاحتلال الإسرائيلي قد يشمل أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ لقصف أهداف عسكرية داخل إسرائيل.

وقد أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أنه يترأس اليوم مشاورات مع ويزر الدفاع وكبار قادة الأمن تحسبًا لهجوم إيراني محتمل.

وأفادت أيضًا، صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الهجوم الإيراني المحتمل على الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إرسال رساله إلى تل أبيب وليسه لإشعال حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد.

إيران تعد خططها لتوجيه ضربة انتقامية

وأضاف المسؤولين الأمريكيين أن إيران تعد خططها لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة ضد الاحتلال عبر هجوم جوي أكبر من المعتاد.

كما قالت صحيفة «فايننشال تايمز»، إن واشنطن حذرت طهران من استهداف منشآت أو أفراد أمريكيين وأبلغت حلفاءها أن هجوما إيرانيا على إسرائيل قد يكون وشيكا.

وعلى جانب آخر، صدق الجيش والموساد على خطط لضرب إيران حال تعرض الاحتلال لقصف من الأراضي الإيرانية.