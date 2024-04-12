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دراما المتحدة

«الصحة العالمية»: 5 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي في مناطق شمال قطاع غزة

كتب:

يارا أشرف
04:42 م | الجمعة 12 أبريل 2024
جانب من الأحداث في غزة- صورة أرشيفية

جانب من الأحداث في غزة- صورة أرشيفية

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، إنّ الإمدادات الطبية التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية تمامًا، وهناك نقص كبير في الأدوية.

الحاجة إلى وقف لإطلاق نار فوري في غزة

وأكدت «هاريس»، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، الحاجة إلى وقف لإطلاق نار فوري في غزة؛ لإعادة إنشاء وتأهيل القطاع الطبي.

وأشارت إلى أنّ هناك 5 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي في مناطق شمال غزة، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من الأكسجين والمستلزمات الطبية لدعم المستشفيات في القطاع.

ولفتت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إلى أنه لا يمكن تنفيذ عمليات الإغاثة على الأرض، بسبب سوء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

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