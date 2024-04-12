شبكة «سي بي إس»: أمريكا تستعد لسيناريو نشوب حرب في الشرق الأوسط

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال، تشارلز براون، إنّ الولايات المتحدة تعمل على منع اندلاع حرب موسعة، بالتزامن مع استعداد إسرائيل لاحتمالية شن إيران هجومًا مباشرًا على أراضيها.

فيما أعلن البيت الأبيض، أنّ واشنطن نظرت لوضع قواتها بعد التصعيد الإيراني لإسرائيل، وفقًا لما نقلت شبكة «سي بي أس» الأمريكية.

الولايات المتحدة تحضر ضمان جاهزيتها أمام أي تطور محتمل في المنطقة

وتابع أن الولايات المتحدة تحضر بشكل جيد من أجل ضمان جاهزيتها أمام أي تطور محتمل في المنطقة، والسعي إلى التأكد من حماية جميع القوات الأمريكية في المنطقة.

الولايات المتحدة ترى تهديدات إيران حقيقية وموثوقة

من جانبه، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنّ الولايات المتحدة لا تزال ترى تهديدات إيران حقيقية وموثوقة.

وكانت إسرائيل، استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا، وعلّق المرشد الإيراني علي خامنئي متوعدًا تل أبيب بأن بلاده ستعاقبها على استهدافها للقنصلية.

كما توعد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني بتوجيه «صفعة قوية»، لإسرائيل ردًا على الهجوم.