الأونروا: نحتاج على الأقل إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميا

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا، إنه يجري العمل على تجنب حدوث كارثة إنسانية في مناطق شمال قطاع غزة، مؤكدة على الحاجة على الأقل إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات لقطاع غزة بشكل يومي.

ووجهت «حمدان»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، نداءات استغاثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان في شمال غزة وتمكين الوكالة من الوصول إلى مناطق عديدة بالقطاع، مشيرة إلى أن إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة مهمة صعبة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية.

يجب وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وأكدت، أنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتجنب انهيار المنظومة التعليمية، إذ إن 44% من المدارس في قطاع غزة تضررت كليا أو جزئيا جراء القصف الإسرائيلي، وما بقي من المدارس في قطاع غزة أصبحت مراكز إيواء لآلاف الفلسطينيين.

ولفتت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا، إلى أن الأطفال في غزة بحاجة ملحة إلى وقف إطلاق النار حتى يتسنى للمنظمات الإغاثية تقديم المساعدات اللازمة لهم، وهناك 8 مراكز صحية تابعة للوكالة لا تزال تقدم الخدمات الطبية للمصابين في قطاع غزة.

الأوضاع في قطاع غزة تزداد مأساوية

وشددت على أنه وكالة الأونروا لا تزال تقدم الخدمات الإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة لا سيما للأطفال، مشيرة إلى أن التقارير الأممية تحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة تضع السكان في مرحلة الخطر، والأطفال في غزة يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية على القطاع، كما أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد مأساوية يوما بعد الآخر.