«الخارجية الأمريكية» تدين استهداف الصحفيين في قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، استهداف الصحفيين في غزة، مؤكدة أنّها تحدثت مع إسرائيل بشأن استهداف الصحفيين، كما ضغطت عليها للسماح لهم بالقيام بعملهم.

الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

عارضت «الخارجية الأمريكية»، في بيان، الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، معتبرة أنّها تتعارض مع القانون الدولي، وتضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل.

كما تراقب الوضع الإنساني في غزة، ووصفته بأنها «صعب»، وتعمل بكل جهد من أجل إدخال المزيد من المساعدات للقطاع.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تأمل ألا يتوسع الصراع في الشرق الأوسط، مضيفة أنه ليس من صالح إيران القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.

وأشارت إلى أنها تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة، لمدة 6 أسابيع، مما يسمح بالإفراج عن المحتجزين.