رئيس «العاشر من رمضان»: نسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ أول موقف إقليمي

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار المتابعة اليومية لمستجدات الأعمال الجارية بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والموقف الإقليمي الجديد بمدينة العاشر من رمضان، موجهًا بالاهتمام بالمشروعات الجارية بالمدينة، وتوفير الخدمات المقدمة للمواطن من طرق ومواصلات وحدائق ومتنزهات وإسكان.

وأوضح منيع خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جارٍ استكمال وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحي النرجس وتوسعاته بعدد 298 عمارة نموذج 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق، بجانب الأعمال الجارية بمواقع سكن لكل المصريين «النموذج الأخضر» المرحلة الخامسة بإجمالي نحو 4372 وحدة سكنية بحي الزقازيق الجديدة.

استكمال وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحي النرجس

وأضاف المهندس منيع، أن نسبة الإنجاز في مشروع الموقف الإقليمي الجديد سيضم خطوط سير خارجية لجميع أنحاء الجمهورية وخطوط أخرى داخلية للمدينة، وصلت لمرحلة متقدمة، وذلك لخدمة قاطني المدينة والمترددين عليها، كما يجري تنفيذ أعمال امتداد للموقف الملحق بالموقف الجديد «محطة الأتوبيس الإقليمية» بمركز المدينة.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للموقف الإقليمي الجديد تبلغ 74320 مترا مربعا، ويتكون المشروع من الموقع العام بعدد 110 مظلات حديدية بمساحة 4745 م٢، و 182 مظلة خرسانية بمساحة 1660 م، و 11 غرفة أمن واستراحة بمساحة 322 متر مربع، ويتكون من 7 منافذ بيع جرائد بمساحة 91 مترا مربعا، والمبنى الإداري بمساحة 480 مترا مربعا، ومبنى الكافيتريا 1 بمساحة 100 متر مربع، ومبنى المسجد بمساحة 488 مترا مربعا، ومبنى المركز التجاري بمساحة 584 مترا مربعا ويضم محال تجارية، ومبنى صالة الوصول بمساحة 864 مترا مربعا، ومبنى الخدمات بمساحة 380 مترا مربعا، ومن المقرر الافتتاح في العيد القومي لمدينة العاشر من رمضان.

ولفت إلى أنه جارٍ استكمال أعمال تطوير حديقة الكفراوي من أعمال المسطحات الخضراء والصيانة للكافتيريا ودورات المياه والنافورة الداخلية بالحديقة، واستكمال أعمال تطوير مسجد الحديقة بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمدينة العاشر من رمضان.