القلق يسيطر على العالم.. دول تتحرك لحماية مواطنيها في الشرق الأوسط

تواجه منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة حالة من القلق، نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك العملية العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وبسبب تصاعد الأوضاع، طلبت عديد من الدول الغربية من رعاياها ضرورة الخروج السريع من الأراضي الفلسطينية والإيرانية، في ظل توقعات بشن هجوم إيراني على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

الخطوط الجوية الإسترالية تعلن تعليق رحلاتها إلى طهران

وعلى إثر التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، قررت الخطوط الجوية الإسترالية وقف جميع رحلاتها التي من المفترض أن تتوجه إلى طهران، لحماية مواطنيها من الهجوم الذي قد يشنه الطرف الإيراني أو الإسرائيلي، إذ أعلنت شركة طيران أسترالية عن تحويلها مسار رحلاتها إلى لندن، وذلك لتجنب المجال الجوي الإيراني.

الخطوط الجوية في هولندا توقف رحلتها إلى إيران

وخوفا من الأضرار التي قد تلحق بمواطنيها، حذرات السفارة الهولندية رعاياها من البقاء في الشرق الأوسط، وترك دولة الاحتلال وطهران في أسرع وقت ممكن، حتى يكونون في مأمن عن الحروب والأزمات الموجودة في المنطقة، كما أغلقت سفارتها في طهران.

دول أوربية تحذر رعايها من البقاء في الشرق الأوسط

ومع استمرار تدهور الأوضاع في كل من طهران وإسرئيل، قررت الحكومة البريطانية، إغلاق الخطوط الجوية المتجهة إلى كلا الجهتين، بالإضافة إلى تحذير رعاياها من الإقامة فيهما.