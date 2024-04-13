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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستبعد هجوما من داخل إيران

كتب:

محمد عزالدين
06:21 ص | السبت 13 أبريل 2024
صواريخ

صواريخ

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ تل أبيب تستبعد هجومًا من داخل إيران، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين