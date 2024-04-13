«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستبعد هجوما من داخل إيران كتب: محمد عزالدين 06:21 ص | السبت 13 أبريل 2024 صواريخ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ تل أبيب تستبعد هجومًا من داخل إيران، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مسؤول أمريكي: نتوقع مشاركة وكلاء إيران في تنفيذ هجمات ضد أهداف داخل إسرائيل إعلام أمريكي: إيران قد تضرب أهدافا داخل إسرائيل وفي أنحاء المنطقة تعد ضربة انتقامية لإسرائيل.. أمريكا ترصد تحريك إيران لأصول عسكرية| عاجل «نيويورك تايمز»: إيران تمتلك مخزونا ضخما من مسيرات تتفوق على الرادار الإسرائيلي ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران رسالة من الرئيس الأمريكي إلى إيران بشأن ضرب إسرائيل: «لا تفعلوا ذلك» إيران تل أبيب إسرائيل بقلم محمد عزالدين